Yulimar Rojas y un salto de fe que le dio su cuarto oro mundial

Yulimar Rojas, la atleta venezolana, logró su cuarto oro consecutivo en la disciplina de triple salto en el Mundial de atletismo de Budapest 2023. Esta ocasión tuvo que enfrentar más dificultades de las esperadas al tener que apostarlo todo en su último intento, lo que derivó en un nuevo éxito para su carrera.

Rojas llegó a 15,08 metros en ese último intento, en el que se lo jugaba a todo o nada en el estadio húngaro, donde la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk fue plata con 15,00 metros y la cubana Leyanis Pérez alcanzó para su bronce los 14,96 metros.

La venezolana sufrió como pocas veces le había ocurrido en la pista, mucho menos en los grandes campeonatos. Su primer salto fue nulo, todo un presagio de que el concurso no iba a ir como de costumbre. Los dos siguiente válidos (14,33 y 14,26 metros), pero muy cortos y apenas iba octava en la clasificación provisional de la final.

Que el cuarto y el quinto intento también fueran nulos disparó las alarmas, hasta ese último intento que le permitió pasar del octavo al primer lugar. De estar virtualmente sin medalla a colgarse la de oro.

El sufrimiento duró hasta que el resto de competidoras realizó ese sexto y último intento. Ninguna superó su 15,08 metros y Yulimar Rojas soltó la tensión en forma de lágrimas de emoción.

“Nunca me he dado por vencida, siempre soy una guerrera. Ganar hoy era un objetivo muy grande para mí. No lo he logrado como quería, no he quedado satisfecha del todo con la marca, pero solo el hecho de poder revalidar y poder hacerlo de la forma que lo hice, en el último salto, ya me hace muy feliz”, explicó.