Victoria del City ante el Sheffield United para ser líderes solitarios

En un rocoso enfrentamiento en la tercera jornada de la Premier League, el Manchester City logró una victoria ajustada sobre el Sheffield United gracias a las destacadas anotaciones de Erling Haaland y Rodri Hernández. El partido, que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, culminó con un marcador de 2-1 a favor del equipo de Manchester.

Erling Haaland, una de las estrellas más brillantes del Manchester City, pasó por una montaña rusa de emociones durante el encuentro. A pesar de haber fallado un penal en los primeros compases del partido, el delantero noruego logró redimirse en el minuto 63 al marcar el gol, el Sheffield empataría minutos después, pero sobre el minuto 88, Rodri Hernández anotó el definitivo 2-1 en el marcador.

