Eduin Caz sorprende a sus fans al confesar que tuvo cáncer de esófago

Eduin Caz decidió abrir su corazón para anunciarle a sus fans su decisión de hacer una pausa en su carrera musical, para poder concentrarse en otros aspectos como recuperar su vida y ser un mejor padre para sus hijos.

Este fin de semana, el Grupo Firme se presentó en la Feria Nacional Potosina, donde, frente a más de 300 mil personas, el cantante confesó que por varios meses estuvo luchando contra el cáncer de esófago.

En pleno concierto y mostró las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatir dicho padecimiento. Él tomó el micrófono y junto a su hermano, Jhonny, reveló que desarrolló cáncer por una hernia hiatal mal cuidada.

Además detalló que cuando recibió el diagnóstico buscó a los mejores doctores para que lo operaran. Las palabras del intérprete de “Ya supérame” dejaron fríos a sus fans.

“Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver”#. Fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió, entonces eso se hace esófago de Barret y eso se hace cáncer”, dijo.

Asimismo, detalló que el diagnóstico lo recibió a finales del pasado 2023 y aunque llegó a creer que moriría, ahora puede gritar a los cuatro vientos que esta difícil etapa de su vida ha quedado atrás.

Eduin Caz explicó que el silencio ante su público acerca de su condición de salud se debió a que no deseaba ser visto con lástima ni a ser tratado de manera distinta.

Sin embargo ahora, cuando ya pudo eliminar el cáncer de su sistema, el famoso de 29 años desea vivir plenamente.

“Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’, pero me acabo de hacer un estudio, entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos”, dijo el artista. “¡Vencimos al cáncer!”, gritó su hermano.