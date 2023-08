Lionel Messi se perderá al menos tres partidos con Inter Miami

En medio de la locura que viven los aficionados y el equipo del Inter Miami de la Major League Soccer por la seguidilla de resultados positivos desde la llegada del campeón del mundo, Lionel Messi, Gerardo “Tata” Martino, encargado de la dirección técnica del club rosado, confirmó que “Lio” será baja por al menos tres partidos con el club. La razón obedece a que Messi será convocado por Argentina para afrontar los partidos eliminatorios del mes de septiembre ante Ecuador y Bolivia.

En conferencia de prensa tras la victoria frente New York RB en la MLS (0-2), Gerardo Martino fue contundente respecto a la suplencia de Leo: “Es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Se va a perder al menos tres partidos. Va a ser convocado por su selección y tenemos que seguir ganando”.

Es importante recordar que Lionel Messi cumplió ya nueve partidos con el Inter Miami, de los cuales siete fueron en la Leagues Cup, torneo el cual terminaron por ganar. Además, a mitad de la semana anterior lograron en el octavo duelo de Messi clasificar a la final de la US Open Cup (Lamar Hunt) tras eliminar al F. C. Cincinnati del guatemalteco Arquímides Ordoñez.

Para el noveno juego de Messi con el Inter Miami, no fue titular sino entró de cambio al 60 por Leonardo Campana. Esos minutos significaron para el sudamericano su primer duelo de la Major League Soccer, y debutó a lo grande porque a los 80 definió el partido con el 0-2, en una jugada que él mismo inició.

