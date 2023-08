VIDEO. Diputado Samuel Pérez protagoniza altercado y pide disculpas

En redes sociales circula un video de un altercado que protagonizó el diputado Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla. De acuerdo con las imágenes que se hicieron virales en las diferentes plataformas digitales, el hecho se registró en un edificio privado de la capital el fin de semana recién pasado. Tras lo acontecido, el congresista se disculpó por medio de su cuenta de X.

La grabación muestra al diputado alterado e intentando ingresar al inmueble mientras que un guardia de seguridad le impedía el paso. En el video se observa que una mujer, que acompañaba a Pérez, trataba de calmarlo. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes. El incidente quedó captado en el celular de una persona que se encontraba en el edificio y que luego subió el material audiovisual a las redes sociales denunciando lo ocurrido.

El video muestra que el guardia trató de cerrar la puerta del inmueble, pero Pérez lo impedía debido a que parte de su brazo se encontraba en el interior del edificio. También se puede ver cuando lanza unas patadas y tras varios segundos logra su cometido e ingresa al lugar. En tanto, el agente de seguridad privada pide ayuda a sus compañeros por medio de su transmisor-receptor portátil.

Tras viralizarse el video, el diputado del Movimiento Semilla pidió disculpas a través de su cuenta personal de X:

“Acabo de conversar con el señor Hugo Xol, agente de seguridad privada quien tuvo que enfrentar una situación que provoqué la noche del sábado. Le pedí disculpas personalmente y, amablemente las aceptó y me expresó su comprensión. También conversé con la administración del edificio, quienes también recibieron las disculpas. La situación tiene una explicación racional que está de más aclarar en este momento, porque no hay excusa ni justificación para lo sucedido. También le pido una disculpa a las personas cercanas y especialmente al pueblo de Guatemala, pues no es una actitud digna de una persona que ocupa un cargo público. Es una situación de la cual me arrepiento y que me comprometo a que no vuelva a suceder”, expresó Pérez.