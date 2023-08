Samayoa sobre su fichaje por el futbol rumano: “Ni siquiera lo pensé y dije que sí”

En un giro emocionante en su carrera futbolística, el defensor guatemalteco Nicolás Samayoa ha dejado su huella en Europa al unirse al Poli Iasi en la Superliga Rumana. Tras una exitosa etapa en Comunicaciones, Samayoa abrazó la oportunidad de probar su valía en el extranjero y enfrentar nuevos desafíos en un continente diferente.

En una entrevista exclusiva con TVR Iasi, el canal rumano, Samayoa compartió sus emociones y experiencias sobre su salto a la Superliga Rumana. En solo un mes desde su llegada al Politehnica Iasi, el defensor ya ha dejado su marca, asumiendo el rol de capitán del equipo y participando en dos emocionantes encuentros, aunque la victoria aún no haya tocado su puerta.

“Mi agente me llamó y me dijo: ‘Mira, está esta oportunidad de ir a Rumanía, ¿la aceptarías?’. No sabía mucho acerca de este país, pero sabía que era la Primera División, era Europa y yo quería dejar Guatemala. Ni siquiera lo pensé y dije que sí”, relató Samayoa con entusiasmo, narrando el emocionante momento en que decidió dar un salto hacia lo desconocido.

Aunque la decisión lo llevó a tierras desconocidas, Samayoa no podría estar más contento con su elección. “Todo ha sido muy impresionante, Rumanía es un país hermoso y en especial la ciudad de Iasi. No me imaginé que fuera tan bonito y me enamoraría de la ciudad”, expresó con admiración sobre su nuevo entorno.

El defensor también compartió sus impresiones sobre la cálida bienvenida que ha recibido en Rumanía. “Cuando comencé a tratar a la gente, tuve muchas sorpresas porque me esperaba a un tipo de persona fría, pero son muy cálidos”, reveló Samayoa, subrayando la amabilidad y la calidez de la comunidad local.

Samayoa aterriza en un equipo ‘nuevo’

En cuanto al desempeño del equipo en la Superliga Rumana, Samayoa reconoció los desafíos de la adaptación. “Creo que estamos teniendo un inicio complicado porque vinimos muchos jugadores. Este es un equipo prácticamente nuevo con 18 futbolistas recién llegados que se acaban de conocer, y es difícil congeniar muy rápido. Pero pueden ver el último partido en el que dimos la cara y estuvimos peleando todo el tiempo contra uno de los mejores equipos en el país. Considero que fue una buena prueba de que podemos competir. Creo que tenemos la suficiente calidad en la plantilla y es cuestión de tiempo en el que nos adaptemos todos”, explicó con optimismo sobre el proceso de ajuste.

Samayoa también elogió el estilo de juego en la Superliga Rumana, destacando su ritmo acelerado y enfoque en el fútbol vistoso. “El ritmo es muy rápido, los futbolistas son muy físicos y con calidad. A ellos les gusta jugar un fútbol llamativo, no solo el balonazo, y eso me gusta mucho porque es el estilo que quiero jugar”, elogió, reflejando su entusiasmo por el fútbol europeo.

Samayoa busca el cariño de su nueva afición

Finalmente, Samayoa dirigió un mensaje sincero a la afición del Poli Iasi: “Quiero que crean en nosotros, tengan fe porque nosotros daremos lo mejor y estamos trabajando para conseguir resultados positivos y poner al equipo donde necesita estar: en los primeros lugares. Les pedimos su ayuda, sin ustedes no podremos lograrlo. ¡Vamos Poli!”, concluyó, transmitiendo su determinación y gratitud a los seguidores del equipo.

La historia de Nicolás Samayoa es un testimonio inspirador de perseverancia y valentía al embarcarse en una nueva aventura futbolística en Europa, dejando atrás su tierra natal para alcanzar nuevas alturas en su carrera. Su compromiso y pasión seguramente lo impulsarán hacia el éxito en su nuevo desafío en la Superliga Rumana.