Tormenta tropical Idalia se convierte en huracán cerca de Florida

La tormenta tropical Idalia se fortaleció y se convirtió en huracán este martes, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC, por sus siglas en inglés) en un aviso público. “Idalia ya es un huracán. Se espera que se intensifique rápidamente en un huracán extremadamente peligroso antes de tocar tierra el miércoles”, dijo el NHC.

Los huracanes de gran intensidad suelen ser de categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson de cinco niveles, fenómenos que, según el NHC, pueden causar daños “devastadores” y “catastróficos”. En el momento del aviso, Idalia se encontraba a unos 600 kilómetros al sur-suroeste de Tampa, Florida, y presentaba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

7 AM CDT Tuesday Update: Idalia strengthening as it moves northward over the southeastern Gulf of Mexico. There is a danger of life-threatening storm surge along portions of the Florida Gulf coast. Heavy rainfall has the potential to produce flash and urban flooding across… pic.twitter.com/ZlfnIKEe9j

