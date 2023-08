Elton John sufre fuerte caída ¿cuál es su estado de salud?

El pasado fin de semana, los fans del artista se despertaron con una impactante noticia. Elton John, de 76 años, estaba en el hospital Princess Grace en Mónaco debido a una caída accidental mientras descansaba en su villa en Niza, Francia.

El cantante fue trasladado rápidamente para tratar sus heridas y someterse a diversas pruebas por parte de los servicios médicos.

A las horas, el representante de John informó que el cantante pudo salir del hospital tras quedarse en observación y de nuevo, fue llevado a su lugar de reposo para continuar con sus vacaciones en la costa francesa. El artista disfruta de unas vacaciones junto a su esposo David Furnish y sus dos hijos.

Recientemente Elton John dio por finalizada su gira ‘Farewell Yellow Brick Road’ en Estocolmo, tras la que hizo un repaso a su trayectoria en los escenarios.

“He tenido la carrera más maravillosa, más allá de lo imaginable. Cincuenta y dos años de pura alegría tocando música, ¿qué tan afortunado soy de tocar? Pero no estaría sentado aquí si no fuera por ustedes. Compraron sencillos, discos y CD y, lo que es más importante, compraron entradas para los conciertos y saben cómo me encanta tocar en vivo. Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos”, comentó.

“Nunca los olvidaré. He tocado tantos conciertos, ¿cómo podría olvidarlo? Están en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma, y se los agradezco mucho. Nunca volveré a estar de gira”, se despidió John.

Puso así punto y final a una gira de 330 conciertos y dio comienzo en 2018, aunque se vio interrumpida durante un largo periodo debido a la pandemia del COVID-19.

¿Cuál es su estado de salud?

Según los informes de medios internacionales, Elton John sufrió una fuerte caída pero no sufrió ninguna fractura, por lo que con cuidados de una enfermera de respaldo, el artista se está recuperando.

