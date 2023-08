Insólito tratamiento de actor de Televisa para una piel perfecta

Grande villanos han llegado a formar parte de las filas de Televisa, tal es el caso de este actor que alcanzó gran fama en la década de 1980, en telenovelas como “Quinceañera“, “Salomé“, “Vivo por Elena”, entre otras.

Ahora Sebastián Ligarde está en el ojo de huracán tras compartir su insólito secreto de belleza para cuidar su piel y tener un cutis perfecto.

“Llevo 35 años poniéndome unas gotas de mi propio pipi alrededor de mis ojos, frente, cuello, cara, y luego dejo que eso se seque y vivo mi vida”, comentó el actor en su cuenta de TikTok.

“Esta es mi verdad, no hay filtros, no tengo cirugía, no tengo cortes en mi cara, no uso bótox, lo único que uso en mi cara es un poquito de mi pipí”, añadió.

Además, afirma que lleva 35 años aplicándose su orina. También aseguró que su orina también le ha ayudado a reforzar su sistema inmunológico.

“Si llegas a estar enfermo, refuerza mucho ponerte dos gotitas de tu pipí, debajo de la lengua, eso es todo. La orina tiene muchos componentes químicos, este es mi secreto espero que lo tomen a bien”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Ligarde (@amedeeligardeactor)

¿Funciona el secreto de Sebastián Ligarde?

La orinoterapia o uropatía es el método empleado por algunas personas pues aseguran que podría resolver problemas de la piel. Éste consiste en utilizar la propia orina.

Sin embargo, un informe del Journal of Urology, afirma que usar orina como remedio puede ser peligroso y no tiene evidencia científica: “mucho de lo que hemos escuchado sobre la terapia de orina no tiene sustento médico y es un remedio popular que en realidad puede empeorar una lesión”.

Incluso el Dermatólogo, Marino Huánuco Pérez, asegura en un video en YouTube, que aplicar pipi sobre la piel podría ser perjudicial para la salud pues podría tener gérmenes o bacterias que podrían ocasionar infecciones.

Por su parte, el actor de Televisa pidió que no tomen esta información desde el morbo, ni desde la crítica. Pues aseguró que ha recibido comentarios y burlas en sus redes al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Ligarde (@amedeeligardeactor)