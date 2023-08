Coatepeque recibe gratas noticias sobre la salud de Joshua Parra

Pasadas las 72 horas que los médicos dan como tiempo para saber el futuro de un paciente en estado crítico, este día Coatepeque F. C. recibió una gran noticia, la cual está relacionada con el futbolista costarricense Joshua Parra, quien sufrió un terrible accidente vial el domingo en horas de la noche cuando se transportaba en una motocicleta en la calzada principal de Coatepeque, Quetzaltenango.

Giovanni Ovalle, gerente deportivo del cuadro de las “Serpientes”, conversó este jueves con los periodistas deportivos del Súper Deportivo, y actualizó el estado de salud del jugador centroamericano.

“Contentos, satisfechos, agradeciéndole a Dios, hoy es jueves eucarístico, jueves de milagros, y ahora tenemos la noticia de que Parra no solo salió del intensivo, sino que el doctor tomó la decisión de que vaya a su casa para continuar con los cuidados que va a tener durante un buen tiempo”, confirmó el directivo.

Ovalle añadió: “Su recuperación total será un poco lenta. Confiamos primero en la parte humana, porque somos hijos de Dios, y debemos apoyarnos en estas situaciones tan difíciles”.

Giovanni Ovalle, reiteró: “Hoy se completó la noticia ya que se le dio de alta en el hospital para que continúe con los cuidados y tratamientos en su casa (Coatepeque) y recuperarse lo más pronto posible para seguir haciendo lo que a él tanto le gusta, seguir jugando con Coatepeque F. C.”.

En el caso del guatemalteco Oliver Díaz, Ovalle recordó que lo de él fue un golpe en el tobillo, pero que va “bastante bien” y su evolución es satisfactoria.

Aspectos legales

Al ser consultado sobre más detalles de lo acontecido el domingo 27 de agosto en este accidente, Giovanni Ovalle comentó: “Hay aspectos legales que hay que terminar de pulir y cuidar. Aunque ellos no fueron los culpables, ni ocasionaron el accidente, Oliver iba manejando la motocicleta y tuvo que hacerse algunos aspectos legales para que él no tuviese un problema legal en cuando el accidente. Ahora estamos en la parte legal para que se haga responsable la persona que los impactó”.

¿Quién fue el culpable?

De acuerdo al entrevistado, la persona que habría impactado a los jugadores sería un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien estaba de descanso y conducía la motocicleta en estados ebrio. Dicho sujeto aún se encuentra hospitalizado y pendiente de resolver su situación legal.

Giovanni Ovalle contó que, tras una cena, los tres futbolistas coatepecanos tomaron dos motocicletas. En una viajaban Oliver Díaz y Jeshua Parra; en la otra Santiago Gómez con otra persona (no se identificó). Al estar en un sector de la calzada, una tercera moto los impactó, golpeando la parte trasera en la cual iba Parra, lo que el impacto fue fuerte y terminó expulsado alrededor de seis metros. En su vuelo, terminó por impactar su cabeza en concreto, lo que provocó la fractura de cráneo y que lo puso al borde de la muerte.

“Es un verdadero milagro de Dios”, asentó Ovalle al referirse a lo vivido por el futbolista centroamericano, quien ahora deberá recuperarse en su vivienda, y buscar lo antes posible regresar a lo que tanto lo apasiona.

Sobre el seguro que se proporciona en este tipo de accidentes, Giovanni Ovalle, confesó: “De momento el seguro no se ha tocado. Vamos a ver si hay necesidad de aplicar el seguro de la Liga Nacional o definitivamente no. Tiene un monto X, del cual, de haber ingresado a un hospital privado no hubiese alcanzado el monto”.

Por último, el dirigente de Coatepeque F. C. agradeció al personal del Hospital Nacional de Coatepeque por la atención brindada a los futbolistas, en especial a Joshua Parra.

