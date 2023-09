Actor de “El Señor de los Cielos” se somete a cirugía para vencer el cáncer

Carlos Torres, actor de “El Señor de los Cielos”, confesó que se someterá a una cirugía para vencer el cáncer. Tras tomar la decisión de someterse a una cirugía para luchar contra la enfermedad, ha regresado a redes sociales para compartir con sus fans sus avances de salud.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el talento de otros melodramas como Machos, Bellezas indomables, Vivir por ti y Vuélveme a querer compartió las buenas noticias, aunque aún se encuentra hospitalizado y delicado de salud.

“¿Cómo me ven? Yo me veo bien, me siento estupendamente bien. Agradecido. Agradecido con la vida… Con este magnífico doctor, Víctor, de verdad lo que me inspira, además de gratitud, es que te quiero porque has hecho un trabajo magnífico. A todos los quiero. Gracias a todos ustedes. Gracias a los doctores, gracias al hospital, gracias a mi hermoso sobrino que me está acompañando y me está cuidando. Gracias a ustedes que, de lejos, me están apoyando. Gracias por sus oraciones, gracias por su cariño”, comentó el actor desde el hospital.

Carlos Torres, conocido por sus papeles estelares en telenovelas mexicanas, ha revelado que padece cáncer.

“Hola, tengo cáncer. En momentos en los que me da miedo me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer. Creo que Dios me está fortaleciendo con esto, me da la fuerza para enfrentar este proceso; quiere renovar mi energía y estoy dispuesto a que se haga su voluntad”, declaró en otro video para redes sociales.

