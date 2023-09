Subsecretario de EE. UU., Richard Verma, viaja a Guatemala y Colombia

El Subsecretario de Estado para Gestión y Recursos de los Estados Unidos, Richard Verma, viajará a Guatemala y Colombia del 5 al 8 de septiembre. De acuerdo con el funcionario, de esta manera busca colaborar con socios clave para reforzar el compromiso de su país con la democracia.

Añadió que también se espera manifestar el respaldo en temas de derechos humanos y el estado de derecho, así como coordinar acciones para promover una migración segura, ordenada y humana en las Américas.

En Guatemala, el subsecretario Verma se reunirá con el presidente electo, Bernardo Arévalo, y con altos funcionarios del gobierno del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

La Embajada de Estados Unidos en el país detalló que, además, el funcionario sostendrá encuentros con socios del sector humanitario internacional y de la sociedad civil.

Con respecto a su presencia en Colombia, EE. UU. informó que Verma acompañará a la asesora en Seguridad Nacional, Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, en encuentros con funcionarios colombianos y socios humanitarios internacionales con el fin de abordar la migración irregular, incluido en el Darién.

I look forward to visiting Guatemala and Colombia, where I will engage with key partners to reinforce our commitment to democracy, human rights, and the rule of law, and to advance safe, orderly, and humane migration in the Americas. https://t.co/Dh0FQ4nqMr

— Richard R. Verma (@DepSecStateMR) September 1, 2023