TSE trasladará información al MP tras requerimientos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que este viernes 1 de septiembre trasladará un informe al Ministerio Público (MP) en respuesta a dos de siete peticiones hechas por esa institución en el marco de las elecciones generales 2023.

De acuerdo con la institución, específicamente se trata de datos requeridos por la fiscalía con respecto a personas que laboraron en el proceso electoral.

El MP confirmó el pasado martes que el TSE trasladó la información solicitada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en seguimiento a investigaciones que están en desarrollo; sin embargo, la misma no fue recibida en virtud de que contenía errores.

En ese sentido, el Departamento de Información y Prensa del ente investigador señaló que la fiscalía fijó un plazo de tres días para subsanar y que las autoridades electorales puedan presentarla nuevamente.

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron este jueves 31 de agosto que continúan recibiendo solicitudes de información por parte del Ministerio Público (MP), pero aseguraron desconocer con qué casos o investigaciones se relacionan.

Según indicó en conferencia de prensa la presidenta del tribunal, Irma Palencia, hoy ingresaron dos nuevas peticiones de parte del ente investigador para que se le remita cierta información relacionada con el proceso electoral 2023.

En ese contexto, explicó que únicamente han podido establecer que los requerimientos proceden de cuatro distintas fiscalías; sin embargo, desconocen el número de casos específicos, pues de parte del MP no se les ha brindado información al respecto con el argumento de que el TSE no es parte de los mismos.

“Esa es la razón por la cual no tenemos expedientes documentados, antecedentes, porque no nos dan datos, ni una sola información del motivo de esa investigación, porque aducen las fiscalías que no somos parte, pero sí nos requieren bastante información”, señaló.