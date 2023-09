Bernardo Arévalo: “El gabinete está en proceso de desarrollo”

Luego de haber sostenido la primera reunión de transición con el mandatario Alejandro Giammattei, el presidente electo, Bernardo Arévalo, ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre dicho tema.

Por otra parte, indicó que la propuesta que recibió está bien sistematizada, no obstante, mencionó que hicieron algunas observaciones y cambios a la misma que serán presentados por la vía escrita.

Agregó que ese “posicionamiento” servirá para hacer desaparecer la idea de “ese asalto ilegal, ese intento se subvertir el orden constitucional y burlar la voluntad popular que está en marcha”.

Ambos esperan una “transición ordenada y previsible” que sirva “de ejemplo a las instituciones que mantienen una actitud de agresión y de acoso a nuestro proyecto político”.

En tanto, Giammattei se congratuló por el inicio de la transición al decir: “podemos decir que la democracia ha triunfado en Guatemala”.

“Nuestra soberanía radica en el pueblo, y el pueblo ha designado a quienes tomarán la batuta del mando de este amado país a partir del 14 de enero”, aseguró en el encuentro, según un video divulgado por el gobierno.

Bernardo Arévalo fue consultado sobre si algunas de las personas que lo acompañaron hoy a la reunión de transición, algunos de ellos diputados electos, serían posibles integrantes de su gabinete de gobierno, indicó que “no necesariamente”.

“Las personas que me acompañaron son las que forman parte del equipo de transición, algunas de ellas podrían llegar formar parte del gabinete, otras no necesariamente. El gabinete está en proceso de desarrollo, porque estamos en conversaciones con algunas personas alrededor de la posibilidad de su incorporación y no lo haremos público hasta que no lo tengamos completo”, dijo.