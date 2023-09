Óscar Santis duro y contundente ante el juego de Honduras

La Selección de Guatemala no pudo triunfar ante Honduras el domingo en un partido amistoso celebrado en Estados Unidos, y fue un combinado que dejó muchas dudas respecto a su nivel y lo que mostró en Copa Oro 2023. Una de las razones que pesan es que dicho amistoso ante la escuadra centroamericana no contó con los legionarios, debido a no ser fecha FIFA.

Pero pese a las circunstancias del duelo, para algunos jugadores dicho amistoso representó mucho, por ejemplo, para Fredy Pérez quien recibió el aval y beneficio del técnico Luis Tena y pudo defender la portería. Otro de los futbolistas que destacó fue Óscar Santis, quien volvió a vestirse con la “Azul y Blanco” tras una larga recuperación de una lesión que lo dejó fuera del máximo evento de la Concacaf.

Al finalizar el partido, Óscar Santis, brindó declaraciones con los personeros de la Fedefut, y esto es su sentimiento: “La verdad, contento por estar de nuevo acá (en selección), estar de regreso. Gracias a Dios se me dio la oportunidad, y bueno ahora a pensar ya en lo que viene (Liga de Naciones de la Concacaf) que será una semana linda para nosotros”.

Santis, añadió: “Al principio sentí un poco de nervios ya que después de estar casi tres meses fuera de las canchas volví a la selección. Vuelvo al equipo y vuelvo a tomar ritmo, que es lo más importante. Voy bien, la verdad”.

Sobre Honduras

El empate 0-0 ante Honduras dejó inconformidad en los aficionados guatemaltecos radicados en el país, pero este es el análisis del jugador antigüeño: “Fue un partido muy difícil, pero lo importante es que pudimos desarrollarnos y a empezar de nuevo ya que después de dos meses volvemos a estar en selección”.

Amplió: “Al principio no nos costó, ellos (Honduras) no generaron peligro ni nada, solamente tuvieron la pelota en su campo”.

Al hablar de su desempeño, comentó: “Me costó un poco, lo más importante es corregir algunas cosas. Me costó un poco pero ya vamos a retomar el camino”.

Mensaje a la afición

“Estoy muy motivado. Cada jugador sabe que vienen cosas lindas para Guatemala: Estar en nuestra casa y con nuestra gente. El grupo está bien, el grupo quiere estas competiciones”, dijo Santis, quien agregó: “Son dos rivales muy fuertes (El Salvador y Honduras). Daremos lo mejor de nosotros”.

Sobre la venta de los boletos: “De pensar que ya se vendieron todos los boletos la piel se le pone chinita a uno, porque sabemos que la afición alentará los 90 minutos. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para que salgan bien las cosas y que las personas se vayan contentas para su casa”.

Añadió: “Siempre que venimos a Estados Unidos es impresionante por el apoyo de los guatemaltecos. Siempre no sentimos en casa. Es una bendición venir acá porque le damos alegría a ellos (afición) y nosotros nos sentimos muy motivados.

#VamosGuate🇬🇹 | El seleccionado Óscar Santis conversa sobre su retorno a la "Bicolor" y cómo tomó el partido amistoso ante Honduras. 📹Fedefut.#ModoSelección pic.twitter.com/fcubSISwOr — El Mejor Equipo (@EUDeportes) September 4, 2023