Thomas Müller vuelve a la selección alemana tras el batacazo de Qatar 2022

El regreso de Thomas Müller al futbol de selecciones causó repercusión a nivel internacional, debido que tras un retiro que duró poco tras la decepcionante actuación de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2022, el destacado goleador es convocado por la ‘Mannschaft’ para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre.

Después del Mundial de Qatar, Müller había anunciado su retiro del equipo nacional alemán. Sin embargo, tan solo unos días después, revirtió su decisión, manifestando que siempre estaría disponible para representar a su país mientras estuviera en activo y fuera requerido por el cuerpo técnico de turno.

When you get the call from Hansi Flick 😀 📞

Thomas Müller has been recalled to the squad for the upcoming internationals against Japan and France 🙌

📸: DFB/Getty Images pic.twitter.com/YHS0b6KXfZ

— Germany (@DFB_Team_EN) September 4, 2023