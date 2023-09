Sin pudor alguno, Britney Spears cabalgó en topless en pleno desierto

Britney Spears vuelve a generar escándalo con sus publicaciones en las redes revelando que se encontraba en México, en donde aprovechó para hacerse un tatuaje en serpiente en la espalda baja.

Para presumir el nuevo arte en su piel, la cantante se fue a cabalgar al desierto de Sonora, vistiendo unos pequeños shorts blancos, un top color amarillo, sombrero y gafas oscuras.

Al parecer el calor era demasiado, por lo que decidió quitarse la blusa y cabalgar en topless. En el video aparece de espaldas para evitar que su cuenta sea penalizada por Instagram.

Las imágenes han causado toda clase de reacciones en redes sociales, desde aquellos que defienden que ella puede hacer lo que quiere, hasta aquellos que reiteran que Spears necesita ayuda profesional.

Sumado a esto, las actualizaciones de Britney han llamado la atención por un apartado en particular: sus dientes.

Britney Spears is out here riding horses with her tits out around random strangers and employees who are just trying to do their job. If this was a man who whipped his nuts out and rode around with them on display in front of a female employee how would people view that. Surely… pic.twitter.com/6uCAazxcZj

— Cinema Shogun (@CinemaShogun) September 2, 2023