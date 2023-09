Cristiano Ronaldo protagonista con Portugal, pero por polémica arbitral

La selección de Portugal retomó este viernes su actividad en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 en un partido como visitante frente a Eslovaquia, correspondiente al grupo J del clasificatorio. El encuentro poco llamativo de los lusos terminó en triunfo 0-1, lo que los mantiene como invictos y generó controversias en torno a Cristiano Ronaldo.

Portugal encontró el gol de la victoria en el minuto 43, obra de Bruno Fernandes; sin embargo, esto no les proporcionó la tranquilidad esperada, ya que el cuadro local nunca bajó los brazos y puso en aprietos a los lusos. A pesar de los intentos eslovacos por cambiar el marcador, el gol no llegó y les dejó un resultado amargo, aunque no del todo negativo, ya que se mantienen en el segundo lugar del grupo debido a la diferencia de goles.

También podría leer: Lionel Messi explica porqué pidió su cambio ante Ecuador

Cristiano Ronaldo acapara la atención en medio de la controversia.

En un partido discreto para Cristiano Ronaldo, su actuación se destacará principalmente por una falta cometida en el minuto 61. CR7, en busca de su ansiado gol, se deslizó en su intento por llegar al balón y, en el proceso, golpeó con los tacos de su bota el cuello del portero eslovaco Martin Dúbravka. La acción fue peligrosa por centímetros, y el capitán portugués estuvo cerca de impactar en el rostro del guardameta.

Esta acción, considerada como juego peligroso, desató la ira de los locales, quienes pedían la expulsión de Cristiano Ronaldo, pero el árbitro consideró que en esta ocasión no merecía más que una tarjeta amarilla. Para el capitán luso, esta tarjeta amarilla también tiene implicaciones, ya que acumuló amonestaciones y se perderá el próximo duelo del lunes ante Luxemburgo; lo que significa que no regresará a la selección hasta la fecha FIFA de octubre.

‼️ Cristiano se libra de la roja tras una dura entrada al portero eslovaco en la cabeza #EURO2024 pic.twitter.com/URN9yg1Ras — Diario AS (@diarioas) September 8, 2023