Hansi Flick despedido como técnico de Alemania a nueves meses de la Eurocopa

El camino hacia la Eurocopa-2024 en casa para la selección alemana de fútbol se ha vuelto más incierto que nunca, ya que Hansi Flick ha sido destituido de su cargo como seleccionador. Esta sorprendente decisión llega solo nueve meses antes del torneo continental y sigue a la humillante derrota sufrida por Alemania en un amistoso contra Japón, con un marcador de 4-1.

Este domingo, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) hizo pública la destitución de Hansi Flick como seleccionador nacional. Flick había asumido el cargo después de la Eurocopa 2020 y se esperaba que liderara al equipo en el torneo de la Eurocopa-2024 en suelo alemán. Sin embargo, tras una serie de resultados decepcionantes y, en particular, después de la abrumadora derrota ante Japón, la DFB tomó la drástica decisión de prescindir de sus servicios.

BREAKING: Hansi Flick has been fired, he’s no longer German national team head coach 🚨⚪️🇩🇪

Federation set to discuss internally on new manager as Germany will host Euro 2024 in 9 months.

Rudi Völler will be on the bench as interim coach. pic.twitter.com/rXAXaTdyhO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023