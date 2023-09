¡Latinas sensuales! Anitta y Karol G deslumbran con transparencias en los VMAs 2023

Este martes 12 de septiembre, en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, se realiza la nueva edición de los MTV Video Music Awards. La tranmisión en directo iniciará a las 18 horas en el canal MTV y la llegada de los famosos se puede seguir en vivo por un streaming oficial en YouTube.

Este 2023, la gala estará llena de celebridades latinas. En especial por el reconocimiento a la cantante Shakira con el premio especial Video Vanguard Award.

Durante la alfombra roja, las famosas han lucido sus mejores looks entre ellas Anitta y Karol G quienes deleitaron con looks transparentes.

La brasileña decidió utilizar un look en color oscuro totalmente transparente y la colombiana un look inspirado siempre en color palo rosa, el cual combina a la perfección con su cabello.

Can we hear a little commotion for @Anitta?! 🥵🔥 #VMAs pic.twitter.com/38p2P4UgdH

— MTV (@MTV) September 12, 2023