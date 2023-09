VMAs 2023: Doja Cat no deja nada a la imaginación al lucir look de “teleraña”

Varios famosos han deslumbrado con sus mejores looks en la alfombra roja o rosa de los MTV VMAs 2023. Este 12 de septiembre la nueva edición cuenta con diferentes e importantes personalidades de la industria musical, como Shakira, Diddy, Anitta, Karol G, Doja Cat, entre otros.

El evento iniciará a las 18 horas en la gala que se realiza en Prudential Center de New Jersey, Estados Unidos.

Think she’d let me get caught in her web if I asked nicely? 😩🖤 #VMAs pic.twitter.com/ZuUvpeurg7

— MTV (@MTV) September 12, 2023