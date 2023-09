VMAs 2023: Shakira confirma que “La Loba” está de regreso con sensual look

Hoy Shakira se convertirá en la primera sudamericana, y la segunda latina, en recibir el Video Vanguard Award, VMA, de MTV. Galardón que acompañará con una presentación en vivo durante la ceremonia en el Prudential Center en Nueva Jersey.

Este año la colombiana ha roto varios por mencionar algo su sesión con Bizarrap logró superar 63 millones de reproducciones tras su lanzamiento y Acróstico se volvió la canción solista más rápida en llegar a 50 millones de reproducciones ¡Increíble!.

All that glitters is our Video Vanguard, @shakira! ⭐️💋 #VMAs pic.twitter.com/cau9pL5mNV

— MTV (@MTV) September 12, 2023