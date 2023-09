Vicepresidente habla de la transición y su distanciamiento con Giammattei

El vicepresidente de la república, Guillermo Castillo, se refirió este martes 12 de septiembre al proceso de transición que está en desarrollo tomando en cuenta que en enero asumirán las próximas autoridades del Ejecutivo. Además, habló del distanciamiento que mantiene con el mandatario Alejandro Giammattei.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, indicó que el hecho de contar con una transición paralela en la Vicepresidencia obedece a una dinámica que se ha dado en gobiernos anteriores.

“Yo desde el primer momento me comuniqué con el presidente electo, don Bernardo, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, y también con la señora vicepresidenta, con quien ya tuvimos una pequeña reunión para tener un esbozo general, y a partir del lunes se comenzará con el proceso con todas las secretarías y otras autoridades”, dijo.

Y aunque reiteró que ha sido una práctica anterior el tener procesos separados para la transferencia de información, reconoció que no fue invitado a ser parte de las reuniones sostenidas por Giammattei con el binomio electo, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, las cuales han contado con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Yo no fui invitado a este proceso de transición de la Vicepresidencia, pero bueno, (el por qué) esas son respuestas que yo no puedo dar, yo estoy cumpliendo con lo que a mí me corresponde y mi transición”, expresó el entrevistado.

Distanciamiento con Giammattei

Castillo señaló que el distanciamiento con Giammattei se dio como resultado de muchos sucesos, que comenzaron incluso durante la campaña electoral, antes de asumir el 14 de enero. Aunque esta situación se profundizó cuando en cierto momento le pidió al gobernante que ambos renunciaran a sus cargos.

“Yo razonaba mi voto en decisiones, a veces en estado de emergencia u otras circunstancias donde no estaba de acuerdo”, mencionó como ejemplo de las oportunidades donde se observó esa separación.

Guillermo Castillo, Vicepresidente de la República: "Yo no fui invitado a este proceso de transición de la Vicepresidencia, pero estoy cumpliendo con lo que a mí me corresponde. Si es bueno o no que haya un distanciamiento entre las dos autoridades,…

Al preguntarle acerca de si se mantiene su distancia con Giammattei que sí, que prácticamente no se comunican. Aclaró que considera que no es positivo mantener esa separación de poderes, pero aseguró que enfrentar este escenario no le dificultó desarrollar su trabajo, pues las funciones de la Vicepresidencia están claramente establecidas en la Constitución y las leyes ordinarias.

No le dificultó su trabajo en absoluto, no, tengo que ser honesto, hubo un respeto. A veces no participaban todos los funcionarios y delegaban en otros, es otra historia, pero con viceministros y subsecretarios se pudo trabajar.

Se comunican muy poco. Si es bueno o no que haya un distanciamiento entre las autoridades definitivamente no, tengo que ser claro, pero no por eso hay distanciamiento de las funciones, pues la Constitución y las leyes ordinarias marca las funciones de esta instancia.

Castillo hace recomendaciones a su sucesora

Durante el programa se le pidió a Castillo poder brindar recomendaciones a quien le sucederá en el cargo, Karin Herrera, y respondió señalando inicialmente que a él le tocó vivir una experiencia muy interesante por el hecho notorio del distanciamiento que tuvo con el presidente. Esto, aseguró, lo llevó a dedicarse exclusivamente a coordinar todas las acciones que le corresponden a la Vicepresidencia.

“No es función de la vicepresidenta electa o mi función estar atrás de un presidente inaugurando chorros que de repente se secan o carreteras que se hunden”, expuso.

Añadió que esa oficina del Ejecutivo tiene funciones específicas a las que se debe dedicar, entonces manifestó que la población se va a sentir muy acompañada, especialmente con las visitas que pueda hacer a los departamentos. “Yo me he recorrido todos los departamentos, reuniéndonos con distintos sectores”, compartió.

“Es muy rico querer ser un funcionario de escritorio y tratar de resolver los problemas del país desde el Palacio Nacional y eso no es así. La vicepresidencia tiene un componente muy político en sus funciones, pero es mucho más técnica y a eso creo que le debe apostar la señora vicepresidenta”, puntualizó.