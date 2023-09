Maestra acusada de violar a alumno y contactar a otros a través de videojuegos

Una maestra de cuarto grado en Tennessee, Estados Unidos, fue arrestada y acusada de violar a un niño de 12 años y de contactar inapropiadamente a otros pequeños jugando videojuegos en línea. Se trata de Alissa McCommon, una mujer de 38 años de Covington, según informó en un comunicado el Departamento de Policía de Covington y la Oficina del Sheriff del condado de Tipton.

McCommon, madre de dos hijos, fue llevada a la cárcel del condado de Tipton tras ser detenida en su casa de Covington; la mujer cuenta una fianza de US $25 mil, según información obtenida por People.

El 24 de agosto, el padre de una de las presuntas víctimas presentó acusaciones, según el director de escuelas del condado de Tipton, el doctor John Combs, según dio a conocer Fox 13.

Alissa McCommon, quien enseñó artes del lenguaje inglés y estudios sociales en Charger Academy, fue suspendida sin paga de su puesto por las escuelas del condado de Tipton debido a las acusaciones.

