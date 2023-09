Elon Musk difunde foto íntima de Amber Heard

Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, es uno de los multimillonarios más excéntricos que se conocen y su gusto por los videojuegos quedó en evidencia en su más reciente biografía, la cual fue escrita por Walter Isaacson, el mismo autor de la biografía de Steve Jobs, y menciona que Amber Heard, con quien el también propietario de Tesla mantuvo una relación entre 2016 y 2017, hizo un cosplay de Mercy de Overwatch.

La anécdota entre los personajes es que Musk visitó a Heard en el set de grabación de Aquaman, que lanzó el tráiler de su secuela, y luego de saludarla simplemente le dijo que le encantaría verla haciendo un cosplay de Mercy.

Angela Ziegler más conocida como Mercy es personaje ficticio del videojuego Overwatch. Mercy es el indicativo de la doctora suiza Angela Ziegler, quien proporcionó apoyo médico clave para el grupo original de Overwatch.

En el juego, ella es un personaje de la clase de apoyo que puede curar y mejorar a sus compañeros de equipo y resucitar a sus compañeros caídos.

Un ángel guardián para todos aquellos que quedan a su cuidado, la Dra. Angela Ziegler es una sanadora sin igual, una científica brillante y una defensora devota de la paz.

Ziegler llegó a convertirse en la directora de cirugía en un importante hospital suizo antes de liderar un avance en el campo de la nanobiología aplicada que mejoró radicalmente el tratamiento de enfermedades y heridas mortales. Esta especialidad fue la que atrajo la atención de Overwatch.

Maybe a more soft version (cartoon) of Amber Heard in Mercy from Overwatch 👇 pic.twitter.com/lkftCELeBN

— Neo AI (@NeoPushUp_Life) September 13, 2023