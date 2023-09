Difunden primera foto de Ovidio Guzmán tras extradición a EE. UU.

Se dio a conocer la primera fotografía que muestra al narcotraficante, Ovidio Guzmán, alias el “Ratón”, a bordo de un avión en el que lo extraditaron a Chicago, Estados Unidos, el pasado viernes 15 de septiembre.

Se trata de la primera imagen del hijo de Joaquín, el “Chapo” Guzmán, que se da a conocer luego de que se informara que fue extraído del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecía desde principios de enero de este año.

En la imagen se puede ver a Ovidio, uno de los líderes del grupo conocido como “los chapitos” o “los menores” esposado, con unos lentes claros y con un uniforme color café que ostenta la matrícula 5684.

Ovidio Guzmán, WELCOME TO AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸and enjoy the family reunion with your father

El CHAPO in maximum 🇺🇸federal prison.

Positive development with this extradition but keep in mind that CDC released the latest drug death numbers for the 12 months ending April 2023 at 111,… pic.twitter.com/ryjTKswtVI

— Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 16, 2023