Aumenta el escándalo, mujeres se suman a denunciar abuso sexual de Russell Brand

Un reconocido policía británico instó a la policía a investigar las acusaciones de agresión sexual contra Russell Brand, quien negó todas las acusaciones en su contra.

El actor fue acusado por cuatro mujeres en un documental de televisión del Canal 4 y en los periódicos The Times y Sunday Times. Uno de las acusadoras dijo que fue agredida sexualmente durante una relación con él cuando tenía 16 años.

Otra mujer dice que “la violó en Los Ángeles en 2012”. Él rechazó todas las afirmaciones y dijo en un comunicado en video que sus relaciones fueron “siempre consensuales”.

Russell Brand, a person I consider a friend, has been accused of rape, sexual assault, and abuse between 2006 to 2013 in a supposed "exposé" from the Sunday Times in the U.K.. I didn't know Russell during that time, but the media did. They knew that Russell Brand was not only… pic.twitter.com/4zqSpJzaBP

