Anuncian amistoso entre Comunicaciones y Pumas de México

Comunicaciones de Guatemala y Pumas de México, se enfrentarán en partido amistoso que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en el PayPal Park en San José, California, casa del San José Earthquakes de la MLS.

A través de las redes sociales del San José Earthquakes, club de la Major League Soccer (MLS), se confirmó la realización de este emocionante encuentro entre Comunicaciones y Pumas. El partido, que se llevará a cabo en tierras californianas, ha generado una gran expectación tanto entre los seguidores del fútbol guatemalteco como entre los apasionados del fútbol mexicano. La cita está programada para las 15:00 horas (horario de Guatemala) y promete ser una verdadera fiesta del fútbol.

Para aquellos que deseen ser testigos de este enfrentamiento de titanes en el PayPal Park, las entradas estarán a la venta a partir de este miércoles 20 de septiembre. Se espera que la demanda por boletos sea alta, ya que los seguidores de ambos equipos han demostrado un entusiasmo desbordante por este encuentro. Los interesados tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas a través de los canales oficiales de venta.

A pesar de que las redes sociales oficiales del San José Earthquakes y del PayPal Park ya han hecho oficial este partido amistoso, aún estamos a la espera de la confirmación oficial por parte de los clubes involucrados, Comunicaciones y Pumas. Sin embargo, la emoción de los fanáticos y la difusión en medios de comunicación hacen que este evento sea prácticamente un hecho.

Presale for Quakes Season Ticket Holders will begin September 19 at 1 PM before tickets are made available to the general public on September 20 at 2 PM.

Tickets can be purchased via ticketmaster and suites can be purchased via Suite Pro. https://t.co/MbYpFyeLEZ

— PayPal Park (@PayPalPark) September 19, 2023