Xelajú MC: De ser campeón nacional al sótano del Torneo Apertura 2023

Este miércoles, Xelajú MC sufrió una dolorosa derrota ante Comunicaciones (2-1), resultado que hizo que cayeran al último lugar del Torneo Apertura 2023, algo que ciertamente encendió las alarmas en la cúpula del club de Quetzaltenango.

El pasado 27 de mayo, Xelajú finalmente alcanzaba su sexto título de Liga Nacional, habían esperado muchos años para este momento, sin imaginar que el panorama cambiaría drásticamente en cuestión de meses. A continuación, un repaso de cómo el club altense ha venido a la baja en los últimos meses.

Xelajú perdió a jugadores importantes

El torneo pasado, Xelajú MC se hizo con los servicios del delantero mexicano Óscar Raí Villa, que venía de los Leones Negros de Guadalajara. Villa no decepcionó, anotó 10 goles en 27 partidos con Xelajú y fue clave en el título. Todo parecía encaminado para su renovación, pero finalmente se terminó yendo al Real España de la Liga de Honduras.

Una baja que no estaba contemplada para el cuerpo técnico encabezado por Amarini Villatoro y que no lograron suplir. En su lugar llegaron Gerson Tinoco y Harim Quezada, dos jugadores con vocación ofensiva, pero que no han logrado demostrar mucho con el club en estos primeros partidos del Apertura 2023.

Los ‘Superchivos’ quedaron a deber a nivel internacional

Después de varios años de ausencia, Xelajú MC volvía a una competencia internacional, la Copa Centroamericana de Concacaf. Su fase de grupos fue de terror, perdieron el partido inaugural contra el Real Estelí, posteriormente lograrían llevarse la victoria ante el FAS, pero sufriendo.

La derrota que terminó de sepultar sus aspiraciones fue ante el Independiente de Panamá y el Olimpia puso el clavo en el ataúd en la última jornada. Cabe resaltar que el club altense no pudo jugar sus partidos en el estadio Mario Camposeco, al no estar avalado por Concacaf, según el técnico Amarini Villatoro eso pesó para la eliminación de Xelajú.

Problemas con Darwin Lom

Previo a un partido de Copa Centroamericana, Darwin Lom, que venía siendo uno de los habituales de Amarini Villatoro, no figuraba en la convocatoria, el técnico guatemalteco aseguró que dejarlo fuera fue una decisión técnica, ya que necesitaba jugadores comprometidos con el club.

Lom estuvo fuera de los convocados un par de partidos, después volvería, pero sin el protagonismo del torneo anterior. Ante Comunicaciones, anotó su primer gol del Torneo Apertura 2023, aunque sería expulsado en los minutos finales del partido por reclamos al juez central. El delantero guatemalteco ha sido fuertemente criticado por la afición de Xela, incluso se ha hecho de palabras con algunos de ellos.

Números pobres en el Apertura 2023

Han transcurrido ocho jornadas de la Liga Nacional, Torneo Apertura 2023 y los números de Xelajú MC no son ni la sombra de lo que fueron el año pasado. Solamente han anotado seis goles en ocho partidos, de los cuales ningún jugador ha anotado más de un gol, lo que demuestra la falta de contundencia del club altense, algo de lo que Amarini Villatoro ha hablado en reiteradas ocasiones en conferencias de prensa.

Ocupan la última posición, con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. La ventaja es que el formato de Liga Nacional les permite estar a dos puntos del quinto lugar, por lo que una victoria, más combinación de resultados, les permitiría escalar posiciones en la próxima jornada.

Selección Nacional

Mucho se ha hablado de por qué el campeón nacional aporta tan pocos jugadores a la Selección Nacional. Haciendo un repaso, solamente dos jugadores del club altenses fueron tomados en cuenta para la última convocatoria de Luis Fernando Tena: Darwin Lom y Kevin Ruiz. De estos dos, solamente Lom tuvo minutos, Ruiz no fue tomado en cuenta por Tena, por lo que el club altense no reprogramó partidos en la fecha FIFA pasada, pero los resultados no acompañaron al club en sus partidos. ¿Dos jugadores marcan la diferencia en Xelajú?