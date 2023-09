Manelyk González denuncia maltrato psicológico en “Acapulco Shore”

Manelyk González comenzó a posicionarse en la industria del entretenimiento a partir de su participación en el reality show “Acapulco Shore” en el cual se mantuvo durante siete temporada, destacando como una de las más populares del elenco.

Pese a la fama y popularidad que le otorgó este programa, la influencer ha revelado en más de una ocasión ciertos momentos que marcaron su participación. Ahora señala a la producción de ‘Acapulco Shore’ por maltrato psicológico.

A través de una transmisión en vivo, la famosa realizó polémicas confesiones, intentando evitar señalar a personas en específico, pero aseguró que luego de solicitar un aumento en su salario comenzó a recibir comentarios para quitarle valor a su trabajo en ‘Acapulco Shore’.

“Cuando yo empecé a querer dejar Acapulco Shore a mí me decían mucho: Manelyk, hay muchas, hay miles como tú, la próxima temporada te reemplazamos y no con una, sino con 5, hay muchas. Eso es maltrato psicológico, digo no estoy acusando a nadie pero sí lo es. Yo decía: No pues sí, tiene que haber viejas así como yo ¿qué hay de especial?, uno a veces no se valora y decía hago otra temporada o no cobro tanto”, comentó.

La creadora de contenido explicó que dejó de exigir a la producción por miedo a ser reemplazada por una nueva integrante en el elenco. Sin embargo, comentó que poco después comenzó a dar mayor importancia a su trabajo.

“Me decían te podemos subir un tanto por ciento de lo que cobras porque como Manelyk hay muchas. Y decía: de que me suban una mie*** a no hacer nada, porque me van a reemplazar, pero en el momento en el que dije: no es cierto, no hay una vieja que me iguale, no hay una como yo, me di mi lugar como persona y me di cuenta de lo que valgo fue cuando hicieron todo lo que yo quería”, señaló.

“Para mí que la hubieran reemplazo, es como cae mal”, “Por qué ahora hablar de un programa que te dio la fama, antes de eso nadie la conocía”, “Y se fue y ahora nadie sabe quién es”, “La gente la hizo famosa por estar ahí sino no sería nadie”, “Pues tantas mujeres que quieren mostrar el cuerpo y hacer relajo no se necesita mayor ciencia”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

