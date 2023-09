VIDEO. Nube gigante se “traga” por completo una ciudad

Una gran nube se cernió el sábado 23 de septiembre sobre el municipio brasileño de Caxias do Sul, ubicado en el estado de Rio Grande do Sul. Las imágenes, que fueron compartidas por la plataforma MetSul, muestran cómo el hidrometeoro visible se acerca y se “traga” la ciudad, dejando una capa de oscuridad a su paso.

La transición fue grabada en “time lapse“, una técnica fotográfica muy popular a la hora de captar eventos que suceden a velocidades muy lentas e imperceptibles al ojo humano. La estación del Instituto Nacional de Meteorología en la ciudad de Bento Gonçalves, cerca de Caxias do Sul, reportó ráfagas de viento de hasta 86 km/h cuando la nube llegó a la región de Serra Gaúcha.

“Las imágenes de satélite de esta mañana mostraban nubes extremadamente cargadas con cimas que alcanzaban temperaturas de hasta -70ºC y -80ºC, por lo que sus alturas máximas eran muy elevadas, capaces de bloquear gran parte de la luz solar y dar el efecto de oscuridad”, detalló MetSul.

¿De qué se trata este fenómeno de la nube gigante?

De acuerdo con MetSul , se trata de una nube tipo plataforma o también conocida como cumulonimbus, la cual está formada en su interior por una columna de aire cálido y húmedo.

“Pueden alcanzar enormes alturas de diez a veinte kilómetros, pueden ser lo suficientemente densas como para bloquear hasta cierto punto la luz solar, provocando un efecto de oscurecimiento en el cielo y la apariencia de noche a plena luz del día”, detallan los especialistas en meteorología.

Si bien este tipo de masa visible suspendida en la atmósfera puede oscurecer el cielo, su efecto no es equivalente a las condiciones nocturnas.

Este sábado en particular, se produjo un desplazamiento intenso de nubes desde el oeste y sur de Rio Grande do Sul hacia el centro del estado, y luego hacia el noreste de Rio Grande do Sul, para después llegar a la Sierra.

“El aire caliente que avanza hacia el oeste y norte de Rio Grande do Sul garantiza energía para la formación de tormentas donde hay una transición hacia un aire más frío, en el centro y especialmente en el sur y este de Rio Grande do Sul, que incluye la sierra”, aclararon desde MetSul.