“Parecía interminable”, dice venezolano tras odisea de 55 días para llegar a EE. UU.

El venezolano Víctor Manuel Atencio entendió a los 32 años que la crisis de su país le había consumido las energías y las esperanzas. Decidió entonces migrar a Estados Unidos. Por delante le esperaban 55 días de sufrimiento para recorrer los casi 5 mil kilómetros de la travesía.

“Parecía interminable, bastante agotador”, resumió Atencio a la AFP en Eagle Pass, ciudad de Texas y fronteriza con México, donde pisó suelo estadounidense. “Pensé que lo más difícil era la selva y me di cuenta (de) que la selva de cemento no tiene comparación”, dijo el hombre entre lágrimas, luego de enfrentar las corrientes del Río Grande, frontera natural de México y Estados Unidos. “Los animales se comportan mejor que las personas”, agregó.

Junto a 31 vecinos de su comunidad en Rosario de Perijá, en el oeste de Venezuela, Atencio comenzó su periplo el 30 de julio, cansado de los problemas en su país, gobernado por Nicolás Maduro, heredero político del fallecido Hugo Chávez.

“El gobierno está de turno 20 años”, dijo refiriéndose al chavismo. “Mi vida ha ido pasando y no he visto fruto de nada, porque lamentablemente el país donde nací no me ha dado una oportunidad”.