Kim Kardashian sorprende con extravagante look totalmente irreconocible

Con un look extravagante, andrógino, maquillaje desaliñado, en pocas palabras muy distinto a lo que estamos acostumbrados, así apareció Kim Kardashian en la portada de CR Fashion Book.

En la revista, de la icónica editora de moda Carinne Roitfeld, la empresaria posó luciendo un atrevido corte de pelo tipo pixie y un look tan diferente que despistó a millones de seguidores.

La estrella de 42 años, está prácticamente irreconocible, con su peinado súper corto, sus cejas finas y gafas de estudiante que luce en algunas tomas.

“¡De locos!”, comenta la diva. “Estuve en la primera portada de la revista y ahora, 10 años después, sigo inspirada por @carineroitfeld. Te amo”, escribió en sus redes sociales en las que usó fotos de su sesión de fotos, vestida aunque no lo parezca con diseños de alta costura.

Además de su llamativo y puntiagudo corte pixie, ella lució lápiz labial corrido y un cigarrillo encendido y humeante para su sesión.

Los looks que utilizó no solo fueron atrevidos sino diversos, pues sale fotografiada con una sucia camiseta tipo esqueleto o tank top de Dsquared2 y un par de mallas de Falke cortadas a modo de shorts que combinó con un enorme suéter de Jacquemus.

Kim Kardashian concedió una entrevista donde reveló que una de sus mayores inspiraciones es Elizabeth Taylor, la célebre actriz que se ganó el corazón de toda una generación gracias a su ojos color violeta.

Y por supuesto, no podía faltar hablar sobre su relación con sus hermanas, de quienes, aseguró, tomaría varias de sus cualidades.

“Kourtney siempre sabe lo que quiere y no se doblega cuando no se ha hecho antes o no es el camino típico. La respeto mucho por eso. La atención al detalle de Khloé es inigualable y tiene el corazón más grande del mundo. Admiro su alma.