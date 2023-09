“Piqué ha sufrido durante 12 años”, extrabajadora de Shakira rompe el silencio

Cristina Cárdenas, ex coordinadora de figuración en el set de las producciones publicitarias de Shakira en España, reveló detalles impactantes sobre el trato hacia los figurantes por parte de la famosa.

En una reciente aparición en el programa matinal de Telecinco “Vamos a ver”, Cárdenas compartió su experiencia.

La ex coordinadora de figuración describió cómo, según los contratos, se exigía a los figurantes que se levantaran y se colocaran de frente a la pared cuando Shakira estuviera presente.

Cárdenas calificó esta práctica como “nefasta”, resaltando la inusual solicitud de la artista colombiana en el proceso de filmación de sus anuncios publicitarios en España.

En su entrevista en el programa de las mañanas de Telecinco, la que fuera trabajadora de Shakira ha explicado algunos de los malos tratos que tenía con sus empleados. “Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras”, decía.

Cristina Cárdenas,la ex empleada, amiga etc de Rocíito,reaparece. Ahora dice,haber trabajado con Shakira

“No sabéis lo que ha sufrido Piqué” “Shakira,es la mujer más tacaña que habéis podido conocer”

“Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional”, señaló Cristina Cárdenas.

En cuanto al lado más desconocido de la ex de Gerard Piqué agregó: “Es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis”.

“Con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo creo. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer”, decía la extrabajadora de la cantante para terminar.

“Yo sí pienso que Piqué la dejó por algo”, “En alguna ocasión J Balvin comentó que tenía mal carácter, pobre Piqué”, “Tampoco fue justa la infidelidad pero también pienso que el pobre hombre vivía mal”, “Está chica tiene mal carácter y se le nota”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

