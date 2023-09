VIDEO. Captan supuesto suceso paranormal en lugar donde murió Octavio Ocaña

A través de varios difundidos por los fans de Octavio Ocaña, se menciona que un supuesto suceso paranormal sucede en el lugar donde el actor falleció.

El entrañable “Benito Rivers” de “Vecinos” vuelve a acaparar la atención. Tras su trágicamente muerte hace casi dos años, en redes sociales se han difundido escalofriantes imágenes que han provocado todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

Estos videos que circulan en distintas plataformas digitales fueron difundidos oficialmente en una página de TikTok dedicada a honrar la memoria de Octavio Ocaña y aunque no se sabe quiénes fueron los autores de dicha grabación se sabe que participaron al menos dos hombres quienes indican que la cámara con la que están filmando detecta energías y las señala directamente en pantalla.

Aseguran que el fantasma de Benito Ocaña se aparece en el lugar donde perdió la vida pic.twitter.com/lxG4J6LDum — Lo + viral (@VideosVirales69) September 18, 2023

“Se te va a hacer justicia, la gente que te quiere está luchando por eso, por favor, hermanito, sé que no puedes descansar por todo esto que se está manejando, pero yo confío que se va a hacer justicia y vas a poder descansar en paz, brother””, dice una de las personas que está grabando.

En un segundo video grabado en la misma zona, los autores de la grabación se enfocan a unas fotografías del actor ubicadas en un montículo de tierra, en el cual, el actor estrelló su camioneta momentos antes de morir. “¿Quién te hizo esto?”, pregunta una de las personas que está grabando y aseguran haber captado una psicofonía donde el histrión señala que “un policía”.

¿Octavio Ocaña se comunicó desde el más allá? pic.twitter.com/Vu3qJjU2B0 — Lo + viral (@VideosVirales69) September 18, 2023

Como era de esperarse, estos videos causaron un gran revuelo en plataformas digitales donde dichas grabaciones dieron pie a que se abriera un intenso debate sobre la veracidad de estos hechos.

“Ya que lo dejen descansar en paz”, “Yo no creo en estas cosas”, “Más montaje no podía ser”, “Qué falta de respeto para su familia”, “Cómo va a descansar si no se hizo justicia”, “No entiendo por qué tanta dudas y los que tienen las respuestas eran los que iban con él”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

