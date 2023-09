Tras su divorcio, Tania Rincón posa jalándose su candente body

Tania Rincón se encuentra atravesando una etapa muy particular en su vida. Y es que hace algunos meses anunció su separación de quien era su esposo, Daniel Pérez.

Sin embargo, a juzgar por las fotografías que comparte en las redes sociales, la presentadora ha sabido reponerse y se le ve muy feliz, tanto así que decidió compartir una candente sesión de fotos.

La sensual mujer compartió diversas fotografías en donde posó con un look que muchos están comentando y que prácticamente consistió en el uso de un body negro con corte en “V”, así como el uso de medias de red por debajo.

“Casi me caigo por anda de posona”, escribió en una de las historias.

En dicho video se muestra de fondo una tela con mucho movimiento, en donde incluso la famosa conductora de Exa FM detalló que casi se iba a caer.

Vida de la presentadora

Hace seis meses, Tania Rincón dio a conocer su separación del padre de sus dos hijos, por lo que ahora se dijo dispuesta a enamorarse de nuevo.

En entrevista para la más reciente edición de la revista TVyNovelas, ella compartió que, “todavía no hay galán, estoy solterita, pero no te voy a mentir, por supuesto que me gustaría encontrar el amor”.

Y sobre qué busca en un galán ahora que está soltera, “quiero un hombre divertido, muy ameno, que esté interesado en el ejercicio, porque a mí es algo que me apasiona mucho, entonces me gustaría alguien que me pueda acompañar a un partido de futbol, por ejemplo, pero también al cine.

Tania anunció en marzo pasado, a través de su cuenta oficial de Instagram, el final de su matrimonio con Daniel Pérez, con quien se casó en 2011.

La noticia causó asombro, pues Andrea Legarreta acababa de compartir, en febrero, que se separaba de Eric Rubín. Y a los días, Galilea Montijo confirmó el rumor de su divorcio.

