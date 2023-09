Trágica boda: incendio en salón de fiestas deja más de 100 muertos

Al menos 110 muertos y decenas de heridos es el saldo de un incendio registrado en un salón de fiestas en el que se celebraba una boda en la ciudad de Hamdaniyah, al norte de Irak; en redes sociales circulan algunos videos que muestran los momentos de caos dentro y fuera de ese recinto, donde se realizan diversos eventos sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio comenzó en la parte alta del salón de fiestas donde se celebraba la boda. En la parte de abajo, cientos de familiares y amigos de los novios se encontraban disfrutando; sin embargo, se vieron sorprendidos por pedazos de techo en llamas.

Video shows the moment fire broke out in a weeding in Hamdaniyah

Algunos medios locales informan que entre las víctimas se encuentran los novios, quienes no lograron salir del salón de fiestas. También se han dado a conocer algunas fotos y videos que muestran el interior del salón de fiestas, luego de haber sido consumido por el fuego

Hasta ese lugar llegaron bomberos, paramédicos y rescatistas para el auxilio de las víctimas.

#LATEST: At least 113 people have died as a result of a massive fire that engulfed a wedding hall in Nineveh province's Hamdaniyah district on late Tuesday – Deputy governor

The death toll is expected to rise in the coming hours as around 500 others were wounded in the blaze. pic.twitter.com/1CtpS2E3Ka

— Rudaw English (@RudawEnglish) September 27, 2023