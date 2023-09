Actores de Harry Potter se despiden de Michael Gambon “Dumbledore”

Michael Gambon falleció este jueves a los 82 años a causa de un brote de neumonía. Su muerte ha caído como sorpresa para sus millones de fans de la saga de Harry Potter que con la noticia han revivido la muerte de Albus Dumbledore, el poderoso y misterioso director de Hogwarts al que interpretó en dos de las siete películas de la saga.

La muerte de Gambon llega poco menos de un año después de la de Robbie Coltrane, que interpretó a otro de los personajes más queridos de la saga: el guardabosque Rubeus Hagrid.

Varios actores de la famosa saga de Warner Bros, inspirada en los libros de J. K. Rowling, han querido dar su adiós en redes sociales.

Michael Gambon fue Dumbledore en todas las películas de Harry Potter salvo las dos primeras.

Ralph Fiennes, actor que le dio vida a Lord Voldemort se ha despedido de Gambon con una entrañable fotografía en la que se le ve junto a él en el rodaje de Harry Potter: “Trajo una alegría inconmensurable a los fanáticos de Harry Potter de todo el mundo con su humor, amabilidad y gracia”.

Otra que ha querido despedir a su compañero de profesión en sus redes sociales ha sido Julie Walters, también británica, que encarnó a la amorosa y madre coraje Molly Weasley. La actriz compartió una foto de Dumbledore con un el emoji de un corazón y el de una paloma blanca.

No podían faltar los actores que crecieron entre sets de rodaje de Harry Potter. James Phelps que siempre será Fred Weasley –cuyo hermano gemelo George lo interpretó Oliver Phelps, su hermano también gemelo– también ha querido despedir a Gambon

Very sorry to hear about the passing of Michael Gambon. He was, on and off the camera, a legend. Just a little memory of Michael pic.twitter.com/4M6E6inWMy

— James Phelps (@James_Phelps) September 28, 2023