Cher es acusada de contratar a 4 hombres para secuestrar a su hijo

Unos documentos revelados por un diario internacional revelan que Cher contrató a cuatro hombres para secuestrar a su propio hijo, fruto de su segundo matrimonio con Greg Allman.

Estos hecho habrían ocurrido en noviembre de 2022, cuando Elijah Allman se hospedaba en el lujoso hotel Chateau Marmont de Los Ángeles y se disponía a reconciliarse con su esposa, Mariangela King, con quien ya había iniciado los trámites para divorciarse.

Fue ella quien destapó lo sucedido en una declaración judicial, enmarcada precisamente en el proceso legal para disolver su unión. Según su testimonio, el año pasado la pareja trató de resolver sus problemas maritales y darse una segunda oportunidad.

Sin embargo, ese día “cuatro hombres irrumpieron en la habitación” cuando ya estaban juntos. Mariangela les pidió explicaciones y uno de ellos le dijo que habían sido contratados “por la madre de Elijah”.

La mujer asegura que no ha vuelto a saber nada de su esposo, pero que entiende que todo esto es para que él pueda rehabilitarse: “Entiendo los esfuerzos de su familia para asegurarse de que está bien, y quiero lo mejor para mi marido”.

“Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada y angustiada por él. Desde agosto me han dicho que no se me permite ver o hablar con él, que actualmente está encerrado en un centro de tratamiento que no se me ha revelado”, dijo.