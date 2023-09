Marvin Cabrera habla sobre su primera semana al frente de la sub-20

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala sorprendió a propios y extraños hace dos semanas al anunciar la destitución de Rafael Loredo como entrenador de la selección sub-20. La incertidumbre sobre quién tomaría las riendas de este importante equipo juvenil inundó las conversaciones deportivas en el país. Sin embargo, la respuesta llegó en la figura de Marvin Cabrera, otro talentoso entrenador de origen mexicano que ya había dirigido la sub-17 en el proceso anterior.

Esta semana marcó el inicio del trabajo bajo las órdenes de Marvin Cabrera para la selección sub-20 de Guatemala. El entrenador compartió sus primeras impresiones sobre este nuevo desafío: “Han sido sensaciones positivas. En este cambio de proceso, donde ahora soy entrenador de la sub-20, estamos tratando de darle visoría a todos los jugadores que son elegibles, tenemos poco tiempo, porque el próximo año ya viene la competencia, así que estamos tratando de ser lo más prácticos posibles. Me quedo con buenas sensaciones”, declaró Cabrera.

Marvin Cabrera quiere formar un equipo competitivo

Marvin Cabrera enfatizó que los jugadores del proceso anterior no tienen garantizado un lugar en la selección sub-20 y deben ganárselo: “Sabemos que hay jugadores del proceso anterior, pero eso no los hace fijos, tienen que ganarse un lugar, claro que tienen una ventaja, pero si no la saben aprovechar pueden salir. Tenemos que dejar claro eso, pero todo es una progresión desde el primer día, queremos que se lleven algo de información de este proceso”.

El entrenador de la sub-20, también compartió su visión a largo plazo para la selección juvenil guatemalteca: “La idea es ir de la mano con la Selección Mayor, queremos que predomine el 4-2-3-1, tener los mismos conceptos, la misma idea de juego, que haya una misma línea desde la categoría mayor hasta la sub-15, es lo que vamos a hacer. Sabemos que los ojos estarán en la sub-20 que acaba de clasificar a un Mundial de la categoría. Tenemos que ir trabajando paso a paso e implementar la misma filosofía. Hay muchas cosas por hacer, pero vamos por buen camino”, puntualizó Cabrera.