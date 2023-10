Municipal es nuevo líder del Apertura 2023 tras derrota de Malacateco

El fútbol guatemalteco nos sigue regalando emociones y sorpresas en cada jornada del Torneo Apertura 2023. En esta ocasión, el equipo de Municipal ha dado un paso al frente y se ha posicionado como líder del torneo, desplazando a Malacateco de la cima. Con una victoria importante y un rendimiento sobresaliente, los rojos han logrado situarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

La jornada se presentaba como una oportunidad crucial para Municipal, y no desaprovecharon el momento. Con un marcador final de 4-2 a favor sobre Zacapa en el estadio El Trébol, los rojos demostraron su capacidad para enfrentar a cualquier adversario, además la derrota de los toros antes los cremas fue el impulso definitivo.

FT | ¡VICTORIA PARA MUNICIPAL! Municipal se impone ante Deportivo Zacapa con goles de Matías Rotondi (x2), John Méndez y José Martínez y logra que se queden 3 puntos importantes en casa. Dale, #RojoDeMiVida pic.twitter.com/6dONn8HqG8 — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) September 30, 2023

Municipal, nuevo líder

Este triunfo no solo les otorgó tres valiosos puntos, sino que también les permitió igualar en puntos (16) y diferencia de goles (+6) a Malacateco. El liderato no solo se define por los puntos y la diferencia de goles, sino también por los goles anotados. En este sentido, Municipal supera a Malacateco al haber marcado un total de 18 goles en lo que va del torneo, mientras que los toros cuentan con 15.

Por su parte, Malacateco no logró mantener su posición de liderato y sufrió una derrota con remontada incluida ante Comunicaciones. A pesar de un inicio prometedor en el torneo, los toros no pudieron mantener el ritmo y cedieron el primer lugar a Municipal.

Y para ponerle más emoción al asunto, la próxima jornada Municipal visitará el estadio Santa Lucía para enfrentarse a Malacateco, un duelo por el liderato del Apertura 2023, aunque un empate entre ambos equipos también podría beneficiar a Comunicaciones que podría convertirse en nuevo líder del torneo.

👏🏼😈 Que partido vivimos en El Trébol pic.twitter.com/N2glppDJqr — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) October 1, 2023