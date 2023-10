Neymar reacciona al césped donde jugará en la Liga de Campeones de Asia

El Al Hilal de Neymar, actual líder de la Liga de Arabia Saudita, se encuentra en plena preparación para su próximo enfrentamiento contra el FC Nassaji Mazandaran de Irán en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia. Sin embargo, un tema que ha acaparado la atención en las últimas horas es el estado del césped en el estadio Azadi, el cual será el escenario de este crucial partido.

Una imagen que se ha vuelto viral en las redes sociales muestra a trabajadores del estadio Azadi instalando el césped para el partido que se disputará en tan solo dos días. La preocupación surge debido a la apariencia irregular y descuidada del terreno de juego, lo cual ha llevado a que jugadores y fanáticos expresen su inquietud sobre las posibles consecuencias que esto podría tener en el desarrollo del partido.

Uno de los jugadores más destacados del Al Hilal y del fútbol mundial, Neymar Jr., no tardó en pronunciarse ante la imagen del césped en el estadio Azadi. El astro brasileño, conocido por su agilidad y destreza en el campo, expresó su preocupación en sus redes sociales: “Esto no es posible”, escribió Neymar en su cuenta de ‘X’ (anteriormente Twitter). Su preocupación es comprensible, ya que el brasileño ha experimentado lesiones en el pasado y se aproxima un compromiso importante con la selección de Brasil en las Eliminatorias en el próximo mes de octubre.

El partido entre el Al Hilal y el FC Nassaji Mazandaran está programado para disputarse este martes a las 10:00 horas (horario de Guatemala). Ambos equipos se encuentran en busca de avanzar en esta prestigiosa competición y la condición del césped en el estadio Azadi podría jugar un papel crucial en el desempeño de los jugadores.

This is not possible 🤦🏽‍♂️😂

— Neymar Jr (@neymarjr) October 1, 2023