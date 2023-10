Palencia: “Las cosas a veces son legales y a veces con apariencia de legalidad”

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, se refirió este lunes 2 de octubre a las recientes acciones realizadas por el Ministerio Público (MP) en la sede de la institución, donde se desarrollaron diligencias en el marco de las cuales fueron secuestradas las actas originales que contienen los resultados de las elecciones generales 2023.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se le preguntó a la magistrada acerca de la medida tomada por el personal del órgano electoral de colocar moñas negras afuera de las oficinas de distintos puntos del país y mantener las banderas nacionales a media asta.

“Es por la indignación, por el rechazo que sentimos ante los acontecimientos, especialmente por la forma. Quiero recalcar esto porque si hubieran solicitado copias certificadas se hubieran podido dar, incluso en presencia de ellos para ver que eran los mismos (documentos). Porque no sé qué dudas tengan o qué buscan, ya que todo está en reserva”, dijo.

Además, la magistrada consideró que lo ocurrido el pasado viernes y sábado en las oficinas del TSE pueden describirse como un grotesco acontecimiento, pues resaltó que las formas también importan.

“Las cosas están en la ley, a veces son legales y a veces con apariencia de legalidad”, manifestó.

También puede leer: Binomio electo expresa apoyo y solidaridad al TSE

#EUTSE Irma Palencia, magistrada presidenta del TSE: "Hay esa sensación de impotencia y, de alguna manera, nos sentimos en una situación de soledad y de abandono. Hemos planteado una gran cantidad de acciones, pero son transferidas a otro lado, aunque tengan la premura y la… pic.twitter.com/vkD6DX6HV1 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 2, 2023

Reiteró que se sienten acosados, tristes e intimidados y las banderas a media asta demuestran eso. “Sentimos profundo dolor de lo que está pasando. Dos años y medio para preparar las elecciones, hacer que los ciudadanos tuvieran elecciones eficientes y transparentes, (…) pero resulta que tenemos esto”, mencionó.

De acuerdo con Palencia, predomina la sensación de impotencia, pues se sienten en una situación de soledad y abandono, ya que han planteado gran cantidad de acciones, pero estas son trasferidas a otro lado, aunque en su opinión tengan la premura y gravedad.

“Por eso se presentaron (en la Corte de Constitucionalidad) no somos ignorantes de la competencia, sino que buscamos que se resuelva, pero existen otras peticiones, por ejemplo, cuando los partidos solicitaron la protección interina para repetir la segunda audiencia en primera vuelta, se les dio, y esto que, según mi parecer, en ponderación de derecho, era más grave esto y otras acciones presentadas, pero no nos dan la protección”, señaló.

Mencionó que se estaba buscando la inmediatez para que se les protegiera ante el riesgo de que fueran extraídos los documentos elaborados por los órganos electorales temporales, integrados por ciudadanos, donde se recogen los resultados de las votaciones. Se pretendía que los ampararan, pero mencionó que es desconcertante y triste lo ocurrido.

“Pero tenemos que seguir adelante con nuestro mandato, luchando por lo que tengamos que luchar y estamos aquí, trabajando”, expresó.

Le puede interesar:

¿Qué pasará con los documentos retirados del TSE?

Con respecto a qué pasará con los documentos que fueron secuestrados por el MP, Palencia indicó que desconoce lo que van a hacer los fiscales y cuestionó, aunque enfatizó que con respeto, el conocimiento que pueda tener el personal del ente investigador sobre las actas.

“Primero, qué van a hacer si mezclaron todo, según declaraciones de colegas, y no tienen conocimiento de la materia, no saben qué es. Todo estaba bien clasificado en sobres identificados, pero los dejaron tirados y las bolsas, hicieron una mezcolanza, no lo van a entender, con todo respeto, pero es materia especializada, no es sencillo entender eso, son documentos de los órganos electorales temporales, cualquier diligencia debía ser en presencia de ellos”, expuso.

De igual forma, reiteró la disposición y anuencia del TSE de colaborar con las autoridades, pues indicó que los magistrados son hombres y mujeres de derecho y siguen creyendo en la institucionalidad del Estado.

Sin embargo, mencionó que no descarta que puedan darse nuevas acciones de parte del MP. “Porque eso no lo esperábamos y ocurrió. Ahora, con la suma de todos los daños, podemos decir que no hay nada descartado, lamentablemente”, puntualizó.