Exestrella del Barça: me obligaban a decir que “Messi era el mejor del mundo”

Se destapó un nuevo capítulo donde un futbolista profesional elige entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ahora el turno fue de Kevin Prince Boateng. El ahora exjugador que decidió retirarse hace unos meses dio una respuesta inesperada en el podcast de Rio Ferdinand, en donde aseguró que tuvo que mentir para jugar en el Barcelona.

“Recuerdo que cuando llegué a Barcelona enseguida me preguntaron quién era el mejor jugador del mundo. Tuve que decir que era Lionel Messi, mentí. Fue una de las mentiras más grandes de mi vida”.

El futbolista que jugó con Ghana, asegura el motivo por el cual tuvo que decir que el argentino era el mejor: “Normalmente siempre digo la verdad, pero mentí porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona. Lo siento por los aficionados del Barça, pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente. Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría”.

Boateng contó una anécdota sobre Messi

Boateng también contó una anécdota sobre Lionel Messi que le consultó sobre el futbol italiano: “Messi era el capitán, pero no hablaba mucho en el vestuario. Hablamos una vez en las duchas y me preguntó si era difícil marcar goles en Italia, porque Ronaldo estaba allí en ese momento. Demostró la rivalidad que tenía. Le dije que era más difícil con Ronaldo allí y que tardaba tres años en marcar en cada partido. La gente olvida con demasiada facilidad lo que hizo allí”.

También habló de que Ten Hag debe irse del Manchester United y esto dijo sobre cuando sacó a Cristiano Ronaldo del equipo de la Premier League.

“Ten Hag tiene que irse del Manchester United, especialmente después de lo que le hizo a Cristiano Ronaldo y a todos los demás jugadores que están involucrados en discusiones con él. No tiene el nivel adecuado para entrenar al Manchester United. Imagínese la situación de tener a un goleador en la plantilla y simplemente lo despides. ¿Ir contra el mejor jugador del equipo? No puede ser, tiene que haber respeto hacia él”, aseguró Boateng en la entrevista con Ferdinand.