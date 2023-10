Representantes de mercados advierten posible cierre a partir del lunes

Representantes de los mercados de la Ciudad de Guatemala brindaron una conferencia de prensa este viernes 6 de octubre para pronunciarse con respecto a la coyuntura nacional. Se reunieron en la zona 1 durante horas de la tarde para dar a conocer su postura de sumarse a las manifestaciones ciudadanas que se mantienen de forma ininterrumpida desde hace cinco días.

Según indicaron, los vendedores de los 105 mercados rechazan los acontecimientos que vulneran la democracia del país y respaldan las peticiones que se han expresado en las calles, relacionadas con el respeto a la voluntad popular y el cese de las acciones contra el proceso electoral. También exigieron las renuncias de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

“El motivo de esta conferencia es un apoyo para que las tres personas que tienen paralizado el país den su brazo a torcer y renuncien. No pueden estar afianzados a un puesto, pues el pueblo ya no los quiere ni los necesita en el lugar que están”, expresó uno de los comerciantes.

En ese sentido, advirtieron que, si no hay una respuesta favorable de las personas señaladas y no dimiten a sus cargos, los mercados van a entrar en cierre permanente a partir del próximo lunes. Agregaron que si no se les apoya están dispuestos a cerrar las tiendas de conveniencia y tomar otras medidas.

“Si las peticiones no son atendidas para el lunes, todos los mercados en general cerrarán a las 06:00 de la mañana y también estaremos cerrando los centros comerciales y restaurantes. Aclaro esto muy bien, no estamos apoyando a ningún partido político, estamos totalmente apolíticos”, destacó un representante.