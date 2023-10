La encarcelada activista iraní, Narges Mohammadi, ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su lucha por la libertad de las mujeres en Irán, quienes desafían al régimen quitándose el velo en los espacios públicos.

Mohammadi, de 51 años, ha dedicado su vida a defender los derechos humanos en su país, oponiéndose al velo obligatorio o a la pena de muerte y siendo repetidamente detenida y encarcelada por ello desde hace 22 años, cuando fue detenida por primera vez.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023