Gerardo Martino responde a los rumores de una cesión de Messi al FC Barcelona

Tras la eliminación del Inter Miami de la pugna por los playoffs de la MLS, el técnico Gerardo Martino hizo un balance positivo de su primera temporada al frente del equipo y rechazó los rumores de que Lionel Messi pueda ser cedido los próximos meses al Barcelona.

“¿Será a pasear, no? Esto me sorprende, no sé nada”, dijo Martino sobre las versiones surgidas esta semana de que Messi podría volver a ponerse el uniforme de su antiguo club durante los meses de parón del Inter hasta la temporada 2024.

“Si me dices que va a visitar Barcelona de vacaciones te diría que sí, es probable, pero esto lo desconozco”, zanjó el técnico sobre los rumores, que tuvieron eco en medios españoles después de que el dueño principal del Inter, Jorge Mas, dijera en una entrevista que hará “todo lo posible en el futuro” para que Messi “tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona”.

El astro argentino, de 36 años, echó el cierre el sábado a su primera campaña en la liga norteamericana (MLS), en la que comandó al Inter al primer título de su historia en la Leagues Cup, torneo conjunto con la liga mexicana.

Tras cuatro partidos de baja por lesión, el capitán argentino saltó al césped en la segunda parte pero no pudo evitar la derrota 1-0 ante el FC Cincinnati que condenó a la eliminación al Inter con dos partidos aún por disputar.

A Messi “lo vi en todo caso falto de fútbol. La lesión está bien, no tiene ningún problema, pero es lógico porque en los últimos tiempos ha jugado muy poco y podía pasar que esté falto de ritmo, por eso también jugó solo 32 o 33 minutos”, explicó Martino.

La era Messi en Miami

La llamada ‘era Messi’ en Miami, que comenzó con su sonado fichaje a mediados de julio, ha brindado al Inter el primer trofeo de su historia en la Leagues Cup pero se vio frenada por los problemas físicos que impidieron al argentino jugar la final de la US Open Cup, perdida ante Houston, y ayudar a sus compañeros en la carrera por los playoffs.

“De tres torneos posibles hemos ganado uno, es un hecho muy importante para nosotros” porque a final de temporada “habrá otros 25 equipos que no habrán ganado”, recordó Martino. “Desde ese punto de vista nos vamos conformes”.

“Hay mucho trabajo por hacer de cara a lo que viene”, aseguró. “Lo que el club hizo en verano fue extraordinario (…) Ahora tenemos que ser otra vez precisos y sólidos en el análisis”.

*Con información de AFP