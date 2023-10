¡Escándalo! Jada Pinkett confiesa que lleva separada de Will Smith varios años

Jada Pinkett Smith reveló que ha estado separada del actor Will Smith desde 2016. La actriz brindó esos detalles en una entrevista a la revista People en la que habla de su libro de memorias, ‘Worthy’.

En el libro, Jada cuenta cómo conoció a Will y cómo se enamoró de él hasta el punto de sentir que era como una ‘dr0g4’.

“Una vez que conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba tan intoxicada por él y por nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada (en referencia a su adicción al Prozac). Él se convirtió en la dr0g4”, expuso.

Sin embargo, la actriz también admite que desarrolló una codependencia ‘tóxica’ con el actor, por lo que decidieron terminar su relación en 2016.

“Todavía lo estamos resolviendo. Hemos estado haciendo un trabajo muy pesado juntos. Simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros”, confesó dejando abierta la puerta a una reconciliación.

Jada también revela que en la ceremonia de los premios Oscar en 2022, en la que Will le propinó una cachetada a Chris Rock por burlarse de ella, la pareja ya estaba pero nadie lo imaginaba porque llegaron juntos a la alfombra roja y por el actuar del actor a defenderla.

Sobre este momento precisamente, Jada narra en sus memorias: “Pensé: ‘Esto es una parodia’, Al igual que mucha gente que vio el incidente en directo, al principio no creía que fuera real’; pensaba: ‘Es imposible que Will le pegara. Hasta que Will no caminó de vuelta a su silla me di cuenta de que no era una parodia”, señaló.

También dice que llegaron a los Oscar de 2022 como “familia, pero no como marido y mujer” porque ya tenían vidas separadas.

“Todo parecía grandioso: Tenía una familia hermosa, un marido superestrella, un estilo de vida lujoso, fama y fortuna, pero en el fondo había caído en la desesperación y quería cada vez menos estar en esta Tierra”, revela.

La famosa explica que sufre un trauma complejo con trastorno de estrés postraumático y disociación, y que sus hijos fueron su única motivación para seguir adelante.

