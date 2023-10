¿Quién es la mujer a la que Shakira empujó en la calle?

Shakira se convirtió en objeto de críticas después de que se viralizara un video en el que supuestamente empujó a una de sus seguidoras que la esperaba en la calle. Usuarios de redes sociales arremetieron contra la cantante colombiana. Sin embargo, recientemente se reveló la identidad de la mujer a la que señalan como la afectada. A pesar de ello, la controversia en torno a su actitud continúa siendo motivo de debate, ya que muchos sostienen que, incluso si la persona estaba cerca de ella, no debió tratarla con rudeza.

Durante la semana pasada, se hizo viral un video aparentemente capturado el mes anterior, en el que se ve a la intérprete de “El Jefe” caminando por la calle en dirección a su camioneta. En el lugar se encuentran varios admiradores que la observan desde lejos, ya que está siendo resguardada por personal de seguridad del sitio. No obstante, en el video se aprecia que una mujer la está grabando de frente y al acercarse demasiado a la artista, de 46 años, esta la empuja para poder llegar hasta su vehículo.

Luego de que las acciones de la cantante colombiana generaran mucha polémica, los conductores de “Despierta América” revelaron que la mujer a la que Shakira aparentemente empujó es su hermana, Lucy Mebarak, y no una fan como se había especulado en redes sociales y en algunos sitios web. Esta es la razón por la que la persona pudo estar tan cerca de la intérprete y por la que esta tuvo la confianza de apartarla de su camino al tomarla del brazo.

“Ahí ven las imágenes, a la señora en concreto. Creo que es una de las escuelas en Colombia. Ahí se ve a Shakira quitándola a un lado. Resulta que esa señora es su hermana, Lucy Mebarak. Lo hizo, pero era su hermana”, expresó uno de los presentadores del famoso matutino de Estados Unidos, sin embargo, esta explicación no fue suficiente para algunos de sus colaboradores, ya que hicieron un debate, pues afirmaron que no debió portarse así aunque era su familiar.

“Yo no sé como reaccionaría si mi hermana me empujara. Aunque sea su hermana, no se ve bonito, porque se presta a malinterpretaciones”, destacó una de las conductoras, quien mostró su descontento con la actitud de la cantante de “Antología”, que en los últimos días ha estado en medio de la polémica, pues no solo salió a la luz esta video empujando a su hermana, también ha recibido algunas denuncias de ex empleados que aseguran es “mala jefa”.