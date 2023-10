Nuevo álbum de Bad Bunny genera ola de memes en redes sociales

El nuevo álbum de Bad Bunny se ha hecho tendencia en las últimas horas. El trabajo titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” ya está disponible en plataformas de streaming.

El puertorriqueño lanzó este viernes su nuevo trabajo, con 22 temas y 1:21 horas de duración.

“A los que me aman los amo mucho… a los que me odian los amo más 🫶🏻 NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA 🐎 No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa’ ustedes”, escribió el popular cantante en redes sociales al compartir la noticia sobre el álbum.

El ‘conejo malo’ anunció hace algunos días la salida del álbum que incluye dos canciones lanzadas anteriormente, “Where She Goes” y “Un Preview”.

Tras su lanzamiento se hizo tendencia en redes sociales con las reacciones de sus seguidores.

Yo después de que #BadBunny menciona a @belindapop y sus personajes de Mariana y Silvana. GANANDO COMO SIEMPRE pic.twitter.com/gUJjuT3kd1 — Gallethita (@Gallethita1) October 13, 2023

Hoy es #Viernes13 de #BadBunny 🐰🥳 Nuestras redes sociales en este momento: pic.twitter.com/buTY5S1a5s — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) October 13, 2023

Yo cuando Bad Bunny dijo “Vete tranquila no me debes nada, porque todo lo que te di fue de corazón”#BadBunny pic.twitter.com/yjFQAsBFm2 — Daniel Hernandez (@JoseDan_7u7) October 13, 2023

🎹🎶👰💍#BadBunny estrenó su nuevo álbum #NADIESABELOQUEVAAPASARMAÑANA y es una de las 22 canciones que forman el álbum que está alborotando las redes.

La canción se llama #NOMEQUIEROCASAR

Para algunos su nuevo himno, pero para #KendallJenner

👉👈 pic.twitter.com/zg9n8IUGTR — Subrayado.mx (@SubrayadoM) October 13, 2023

#BadBunny, #Feid y #YoungMiko en el listening party de “Nadie Sabe Lo Que Va Pasar Mañana” en el Choli de PR🔥🤩 pic.twitter.com/9gcirkhvTe — LRGang Productions (@RichMen55) October 13, 2023

